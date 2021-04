19 choses à nettoyer chaque mois dans la maison

3 / 19 SIMON KADULA/SHUTTERSTOCK Nettoyer les plinthes et les stores Si vous laissez trop de poussière et de saleté s’accumuler sur vos stores, il deviendra impossible de les nettoyer. Plus vous les vaporiserez de produit et les essuierez, plus la poussière et la graisse accumulées s’étaleront. C’est difficile d’essuyer complètement les deux côtés des lattes en utilisant un chiffon, et ce, tout en essayant de ne rien abîmer dans le processus. N’oubliez plus ces choses que vous ne lavez pas assez souvent.

4 / 19 JOHN ROYAL/SHUTTERSTOCK Vérifier les filtres CVAC On vous recommande de remplacer vos filtres CVAC (chauffage, ventilation et climatisation) au moins quatre fois par année, mais il vaut mieux les vérifier mensuellement. Ça aide l’air qui circule dans la maison à rester salubre et votre système à fonctionner efficacement sans être obstrué par des débris ou de la poussière.