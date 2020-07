14 choses qu’on ne devrait jamais nettoyer avec de l’eau

PATTADIS WALARPUT/GETTY IMAGES

Velours

Il faut absolument éviter l’eau sur le velours et les autres tissus pelucheux comme le daim et les microfibres. «Une fois lavées et séchées, les fibres de ces tissus peuvent rester figées dans une nouvelle configuration», explique Laura Smith, propriétaire de l’entreprise de nettoyage All Star Cleaning Services de Fort Collins. «Vos meubles capitonnés pourraient alors présenter un aspect aplati irréversible.» Elle conseille de faire appel à un spécialiste du nettoyage qui détient toute la panoplie de brosses et de produits pour préserver le fini délicat de vos tissus pelucheux.

