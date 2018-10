La tuile : une tache d’encre sur le tapis ! Dans ce cas, un peu de lait renversé pourrait vous faire ravaler vos larmes. Mélangez le lait et la fécule de maïs pour en faire une pâte. Laissez cette mixture sécher sur le tapis quelques heures, puis brossez le résidu sec et passez l’aspirateur. La fécule de maïs est aussi idéale pour absorber les taches de graisse et d’huile. Saupoudrez généreusement les taches, laissez agir quelques heures, puis passez l’aspirateur.

Miro Novak/shutterstock

Sel

Ne paniquez pas si vous avez taché votre tapis blanc de vin rouge. Avant que le vin ne sèche, versez dessus du vin blanc pour diluer la couleur. Puis nettoyez la tache avec une éponge et de l’eau froide. Saupoudrez la zone de sel, et laissez agir 10 minutes. Passez l’aspirateur. Pour les taches de nourriture graisseuses, mélangez 1 part de sel pour 4 parts d’alcool à friction et frottez énergiquement cette solution sur la tache graisseuse en prenant bien soin d’aller dans le sens naturel de la fibre. Des taches de ketchup sur votre tapis ? Agissez vite parce que, une fois sec, elles seront presque impossibles à enlever. Versez du sel sur la tache et laissez reposer quelques minutes, passez l’aspirateur. Épongez tout résidu et continuez de saler et d’aspirer tant que la tache n’aura pas complètement disparu.

