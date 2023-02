Comment nettoyer les joints de céramique et enlever rapidement la saleté

RONSTIK/GETTY IMAGES

Quoi de plus désagréable que passer un samedi entier à nettoyer la maison de fond en comble… Et finalement s’apercevoir que le carrelage n’est pas impeccable et immaculé! Les joints de céramique poreux attirent la poussière, la saleté et les taches comme des aimants, alors si vous voulez que toute la maison brille de propreté, vous devez savoir comment nettoyer ces joints.

Heureusement, le nettoyage des joints de céramique ne nécessite plus l’utilisation de produits chimiques et le nettoyage frustrant à la brosse comme autrefois. Vous aurez simplement besoin d’un kit de nettoyage des joints ainsi que d’une bonne stratégie. Comme des joints tachés ou décolorés peuvent apparaître sur toutes les surfaces en tuiles, incorporer le nettoyage des joints dans votre routine de nettoyage est une bonne tactique. Que vous vouliez savoir comment nettoyer votre cuisine ou comment nettoyer votre salle de bain – deux des espaces communs de la maison où les taches tenaces se forment le plus souvent –, vous n’avez qu’à ajouter ces étapes et astuces approuvées par les experts à votre liste de choses à faire.

Vous pouvez aussi consulter notre guide des choses à nettoyer chaque mois dans la maison.

De quoi se compose le joint?

«Le joint est un coulis composé d’eau, de ciment et de sable servant à différents usages industriels et domestiques, explique l’experte en nettoyage Mary Gagliardi. Chaque coulis a sa propre texture et offre un rendement différent, ce qui en fait le matériau parfait pour certains espaces à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.»

Bien qu’il existe une multitude d’usages (et de couleurs) pour le coulis, la plupart des propriétaires de maisons s’en servent comme joint entre les tuiles des dosserets, des douches, des planchers de cuisine ou de salle de bain. On l’utilise partout où il y a du carrelage, car il «stabilise les carreaux et protège aussi de l’eau la surface sur laquelle les carreaux sont posés», ajoute Mary Gagliardi.

Il faut toutefois faire attention: ces 14 choses ne devraient jamais être nettoyées avec de l’eau!

Pourquoi faut-il nettoyer les joints?

SARASANG/GETTY IMAGES

«Des joints sales et moisis peuvent donner l’impression que l’endroit au complet est malpropre, explique Julie McKinney, une microbiologiste chez Reckitt, le fabricant de Lysol. Tout espace de la maison qui se retrouve souvent mouillé est sujet au développement de moisissures s’il n’est pas nettoyé et désinfecté régulièrement.»

La douche est le parfait exemple d’un espace vulnérable aux taches de moisissure, selon elle. Parce qu’elle reste presque toujours mouillée ou humide, n’ayant pas le temps de sécher complètement entre chaque utilisation. Débarrasser les joints des moisissures contribuera non seulement à un environnement plus sain (pourquoi vous devriez également passer un peu de temps à nettoyer les rideaux de douche et à nettoyer les pommes de douche), mais ça évitera aussi leur décoloration.

Et si vous pensez pouvoir éviter de nettoyer le coulis parce que vous l’avez choisi gris ou crème plutôt que blanc immaculé, détrompez-vous, explique Mary Gagliardi. «Même le coulis de couleur nécessite un nettoyage régulier: les taches vont y apparaître comme sur le blanc, elles seront simplement moins évidentes.»

Le matériel pour nettoyer les joints

VIA MERCHANT

«Parce que la moisissure constitue le plus gros problème quand il s’agit de garder les joints propres et sans taches, les produits contenant de l’hypochlorite de sodium sont excellents pour leur entretien», confirme Mary Gagliardi. Il existe du matériel et des nettoyants domestiques spécifiques que vous voudrez avoir dans votre kit de nettoyage des joints. Ces articles constituent un bon point de départ:

Une fois équipé des bons désinfectants et d’une tablette bien garnie de produits nettoyants, vous êtes maintenant prêt à suivre les étapes et astuces de nettoyage suivantes approuvées par des experts sur comment nettoyer les joints de céramique et leur redonner leur lustre de départ.

Voici les 13 meilleurs trucs de pro pour nettoyer votre maison et pour un ménage efficace.

Comment nettoyer les joints

CAMERONAYNSMITH/GETTY IMAGES

Dégager l’espace

«Peu importe son emplacement dans la maison, la tuile jointoyée se nettoie de la même manière», selon Mary Gagliardi. La méthode pour nettoyer les joints de céramique ne varie pas beaucoup d’une pièce à l’autre; il faut toujours commencer par dégager l’espace des objets superflus, plus particulièrement dans la cuisine.

Les agents nettoyants sont puissants et peuvent décolorer les planchers de bois et les tissus, comme les linges à vaisselle, si on ne fait pas attention en les vaporisant. Si vous nettoyez l’évier de cuisine ou le dosseret, préparez d’abord l’espace afin de vous assurer d’avoir bien enlevé tous les aliments, ustensiles et autres articles avant de vous atteler à la tâche.

Commencer avec des produits doux

La meilleure manière de nettoyer les joints de céramique est de commencer avec un produit nettoyant doux, selon Julie McKinney. «Utiliser un javellisant (ou d’autres produits chimiques puissants) pour nettoyer les joints peut réduire leur durée de vie.» Même si elle affirme qu’il peut s’avérer nécessaire d’utiliser des nettoyants plus puissants dans certains cas, il vaut toujours mieux commencer avec quelque chose de doux. La puissance du produit nettoyant et le nombre de fois que les étapes doivent être répétées avant de venir à bout des taches varieront en fonction de leur imprégnation.

Vaporiser la surface généreusement

ANDREYPOPOV/GETTY IMAGES

Pour nettoyer les joints de céramique, commencez par les vaporiser du désinfectant de votre choix jusqu’à ce qu’ils soient visiblement mouillés, ce qui permettra au produit de pénétrer la surface et les taches avant d’essuyer le tout avec un linge propre ou un essuie-tout. «Il est important de noter que le succès de cette méthode dépendra de la gravité du problème», selon Julie McKinney. Si vous êtes en présence d’un cas de moisissure grave sur vos joints, vous devrez peut-être utiliser un produit plus puissant.»

Utiliser des produits plus puissants au besoin et laisser la solution agir

Si la méthode douce ne fonctionne pas, l’emploi de produits plus puissants s’avérera peut-être nécessaire. Mary Gagliardi recommande de vaporiser une solution avec javellisant sur la surface, puis d’en réappliquer au besoin et de la laisser agir pendant 10 minutes. Frottez ensuite les joints avec une éponge à récurer ou une brosse à dents afin de soulever ou d’éliminer les taches. Finalement, rincez à l’eau claire et laissez la surface sécher à l’air libre.

Utiliser un nettoyant spécifique pour les moisissures

Si les taches de moisissure résistent, vous devrez alors utiliser un nettoyant concentré puissant contre les moisissures (par exemple le Mold and Mildew Remover Lysol). «Ce produit est un peu plus puissant et contient un peu de javellisant, ce qui devrait non seulement éliminer les taches de moisissure, mais aussi permettre de blanchir le coulis en lui redonnant son apparence d’origine», explique Julie McKinney.

Pour obtenir de meilleurs résultats, prénettoyez les taches tenaces à l’aide d’un produit plus doux afin de débarrasser les joints de la saleté en surface, puis allez-y avec une formule plus concentrée pour attaquer la moisissure plus en profondeur.

Répétez les étapes au besoin

YARYGIN/GETTY IMAGES

«Pour venir à bout des joints extrêmement tachés, vous devrez peut-être simplement répéter toutes les étapes à quelques reprises», avertit Mary Gagliardi. Selon elle, ça peut sembler bénéfique de laisser une solution agir sur une tache plus de 10 minutes, mais ça peut en fait être risqué pour la surface.

Astuces pour nettoyer les joints

Les débrouillards qui préfèrent fabriquer un nettoyant maison pour les joints à partir de produits ménagers peuvent faire leur propre solution en utilisant de l’eau et un javellisant désinfectant (vous n’avez qu’à suivre les quantités exactes sur la bouteille). Appliquez la solution à l’éponge directement sur les joints et frottez à l’aide d’une brosse à dents.

Comme pour toutes les méthodes de nettoyage, rappelez-vous qu’il est toujours plus facile d’entretenir quelque chose que d’avoir à le nettoyer en profondeur, comme les plinthes ou les taches sur les joints. Julie McKinney suit la règle du «peu et souvent» en vaporisant et en essuyant la surface régulièrement – environ une fois par semaine ou dès l’apparition d’une tache de moisissure –question «d’utiliser le minimum d’huile de coude».

Si vous êtes en plein milieu de travaux de rénovation, Mary Gagliardi recommande toujours de penser non seulement à l’apparence des matériaux, mais aussi à leur facilité d’entretien. «Votre cuisine et vos salles de bain vont se salir, mais choisir des surfaces résistantes aux produits javellisants sera payant à long terme», conclut-elle.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!