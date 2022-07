Comment nettoyer une pomme de douche sans la démonter

Studio TMB

Votre pomme de douche est l’un des objets de la maison qu’on oublie facilement de nettoyer en profondeur. Que le calcium provienne de l’eau dure ou simplement d’une utilisation prolongée, il peut causer des dépôts blanchâtres disgracieux qui obstruent la pomme de douche et affectent le débit d’eau.

Voici comment nettoyer une pomme de douche et profiter à nouveau d’une ondée relaxante.

Comment nettoyer une pomme de douche

Il vous faut:

Vinaigre blanc;

Sac de conservation pour aliments de 1 litre;

Élastiques;

Brosse à dents.

Marche à suivre

1re étape: remplir le sac de vinaigre

Remplir le sac de 1L d’une tasse de vinaigre (assez pour que la pomme de douche soit immergée). Les accumulations sur votre pomme de douche sont faites essentiellement de calcium provenant de l’eau dure, contre lesquelles l’acidité du vinaigre est l’arme absolue. Par ailleurs, ce produit est sans danger pour les enfants et les animaux domestiques.

2e étape: placer la pomme de douche dans le sac

Soulevez avec précaution le sac de vinaigre et couvrez-en la pomme de douche pour l’immerger entièrement. Fixez-le avec un (ou plusieurs) élastique pour que la pomme de douche reste submergée, et pour prévenir toute fuite de vinaigre. On peut aussi utiliser des attaches de câbles en plastique.

3e étape: trempage

Laissez tremper la pomme de douche dans le vinaigre au moins une heure. Plus il y aura de dépôt, plus il faudra prolonger le trempage. Vous pouvez le faire pendant toute la nuit, si besoin.

4e étape: récuré et rincer

Retirez l’élastique et le sac. Avec une vieille brosse à dents, éliminez tout résidu restant; actionnez la douche pour rincer le vinaigre.

Studio TMB

Autres moyens pour nettoyer une pomme de douche

Nettoyage d’une pomme de douche sans vinaigre

À défaut de vinaigre, vous pouvez nettoyer votre pomme de douche avec du bicarbonate de soude. Confectionnez une pâte avec de l’eau, et appliquez-la directement sur la pomme de douche. Laissez-la agir au moins 30 minutes, puis frottez avec une brosse à dents humide. Le pouvoir nettoyant abrasif du bicarbonate de soude aide à désagréger les dépôts d’eau dure. Rincez en ouvrant les robinets de la douche.

Un autre produit éprouvé est le décapant à calcium, à calcaire et à rouille CLR. Dans un grand bol, mélangez à parts égales du CLR et de l’eau. Tenez le bol de façon à immerger entièrement la pomme de douche, et laissez tremper de 2 à 3 minutes. Retirez le bol et récurez toute saleté restante avec la brosse à dents. Rincez en laissant couler la douche au moins 1 minute.

Nettoyage à fond d’une pomme de douche bouchée

Si votre pomme de douche est dans un état tel que l’eau s’égoutte peu à peu plutôt qu’en jet constant, il faudra la démonter pour la nettoyer à fond. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas si compliqué!

Utilisez une clé pour desserrer l’écrou qui relie la pomme de douche au tuyau d’alimentation, puis dévissez-la complètement à la main. Une fois la pomme de douche retirée, utilisez un tournevis à tête plate ou des pinces à bec effilé pour dégager le filtre.

Pour nettoyer le filtre, commencez par le rincer à l’eau courante. Puis frottez avec une brosse à dents et un nettoyant tout usage pour salle de bains, ou laissez tremper dans le vinaigre pour faire disparaître tout débris restant.

Comme avec le sac de plastique, utilisez du vinaigre pour la pomme de douche, mais cette fois-ci en l’immergeant directement dans un bol. Remplissez un bol de vinaigre et plongez-y la pomme de douche. Laissez tremper jusqu’à 8 heures, puis rincez à l’eau.

Comment prévenir les dépôts de calcaire

Si l’eau de votre région est particulièrement dure, voici d’autres astuces pour que votre pomme de douche soit toujours propre et fonctionnelle:

Pour éviter les taches d’eau, essuyez la pomme de douche après chaque utilisation afin d’éliminer les gouttelettes.

Retirez les taches d’eau sur la pomme de douche ou la poignée en frottant leur surface avec un demi-citron, puis rincez et séchez.

Certaines pommes de douche ont des buses en caoutchouc flexibles. Délogez les minéraux accumulés en frottant fermement chaque trou avec un doigt.

