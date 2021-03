Ménage du printemps: 18 tâches à faire en 1 minute ou moins

9 / 18

SHUTTERSTOCK (2)

Se débarrasser de la pile inutile de magazines et de journaux

Non seulement cette pile de magazines amasse-t-elle une quantité importante de poussière, elle n’est pas non plus esthétiquement plaisante à regarder. Alors que vous sortez les poubelles en soirée, emportez la pile avec vous et jetez-la au recyclage. Sachez quoi mettre ou non au recyclage.