13 choses à ne jamais ramasser avec l’aspirateur

ARTKOLO/SHUTTERSTOCK

Les aliments humides

Certains dégâts de cuisine peuvent être ramassés avec l’aspirateur, comme le sucre et le sel. Ce n’est toutefois pas le cas d’autres dégâts causés par des produits frais, des haricots cuits et de la salade de pommes de terre. Ils peuvent obstruer l’aspirateur en raison de leur taille et endommager le moteur à cause de l’humidité qu’ils dégagent. Pire, les aliments pourraient se gâter à l’intérieur de votre aspirateur et commencer à sentir mauvais. Vous ne voulez pas être obligé de nettoyer ce gâchis!

Pensez à programmer votre planning de tâches ménagères pour tout nettoyer dans la maison.