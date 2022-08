Les choses qu’on oublie de nettoyer dans la maison (mais qu’il faudrait)

3 / 19 Mariia Boiko/Shutterstock Humidificateur Nettoyage: Videz complètement l’appareil de son eau. Vérifiez les filtres et remplacez-les s’ils sont sales. Grattez les dépôts minéraux avec une petite brosse et l’un ou l’autre désinfectant recommandé par le fabricant de l’appareil. (N’oubliez pas de porter des gants et des lunettes de protection si le produit contient de l’eau de Javel.) Rincez le réservoir à eaux pour éliminer tous les produits chimiques nettoyants.

Fréquence: Dès que vous constatez qu’il est sale et systématiquement avant le rangement saisonnier. L’humidificateur doit être complètement sec avant d’être rangé. Surtout, ne faites jamais ces erreurs de nettoyage qui peuvent vous rendre malade.

4 / 19 ALEXANDER_BORISENKO/SHUTTERSTOCK Lave-vaisselle Nettoyage: Retirez le filtre et les paniers, et lavez le tout séparément au savon et à l’eau chaude pour éliminer les résidus alimentaires gras. Enlevez les débris à l’entrée du tuyau de vidange (vous serez étonné par la saleté qui s’accumule là). Saupoudrez le fond de bicarbonate de soude et replacez-les paniers. Déposez un bol rempli de vinaigre sur le panier supérieur. Faites fonctionner le lave-vaisselle au cycle le plus chaud.

Fréquence: Une fois par mois. Vous serez étonné d’apprendre que ces objets peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle.