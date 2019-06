10 aliments à ne jamais réchauffer au four à micro-ondes

4 / 11 De Igor Dutina/Shutterstock Viandes préparées Les viandes préparées contiennent des produits chimiques et des agents de conservation qui augmentent leur durée de vie. Malheureusement, passer ces produits au four à micro-ondes peut les rendre encore pires pour votre santé. En réchauffant ce type de viande, nous pourrions en effet être involontairement exposés à des produits chimiques transformés tels que le cholestérol oxydé, nous apprend le Journal of Agricultural and Food Chemistry. Une étude parue dans la revue Food Control suggère que réchauffer des viandes préparées au four à micro-ondes où elles sont soumises à un bombardement de rayons contribuerait à la formation de produits d’oxydation du cholestérol, produits que l’on a déjà associés au développement de maladies coronariennes. Pour trouver la meilleure viande, à meilleur prix, consultez ces 20 secrets que les bouchers ne vous diront jamais.

5 / 11 Ildi Papp/Shutterstock Riz Le riz, vraiment? Si l’on en croit la Food Standards Agency américaine, réchauffer le riz au four à micro-ondes pourrait vous valoir un empoisonnement alimentaire. Le problème avec le riz, c’est qu’on y trouve souvent une bactérie hyper résistante, le Bacillus cereus. La chaleur tue cette bactérie, mais elle peut produire des spores toxiques et étonnamment résistantes à la chaleur, selon l’International Journal of Food Microbiology. De nombreuses études confirment qu’une fois le riz sorti du four à micro-ondes et laissé à la température ambiante, les nombreuses spores qu’il contient se multiplient et peuvent vous empoisonner si vous le mangez. (L’environnement humide du riz chaud est un véritable bouillon de culture.) Comme l’explique le site du gouvernement américain Food Safety: «B. cereus est un type de bactérie qui produit des toxines. Ces toxines peuvent causer deux types de malaises : l’un est caractérisé pas des diarrhées, l’autre par des nausées et des vomissements.» Pour éviter le riz contaminé, chauffez-le presque à température d’ébullition puis gardez-le au chaud (environ 60º C – 140º F).