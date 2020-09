8 recettes de conserves maison

4 / 8

Anna_Pustynnikova/Shutterstock

Gelée de piment fort

Pour cuisiner des piments forts, porter des gants jetables et éviter de se toucher le visage; l’huile peut brûler la peau; ne pas se tenir directement au-dessus du mélangeur et ne pas respirer les émanations de purée de piments et de vinaigre.

Obtenez la recette