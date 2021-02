Soupe ramen maison dans un pot Mason

Dans deux grands pots Mason, étendre la moitié de chaque ingrédient dans l'ordre suivant: nouilles ramen, base de poulet, sauce chili, gingembre, carottes, chou, radis, champignons, poulet et coriandre. Mettre les quartiers de lime et les moitiés d'œuf dans deux petits pots Mason (de 4oz) ou autres récipients hermétiques. Couvrir les 4 contenants et réfrigérer jusqu'au moment de servir.