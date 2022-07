Salsa mexicaine maison

Chauffer une petite poêle en fonte non huilée à feu élevé. Avec un petit couteau tranchant, percer les jalapeños et les faire cuire dans la poêle de 15 à 20 minutes, en les tournant fréquemment.

Placer immédiatement les jalapeños cuits dans un petit bol; couvrir et laisser reposer pendant 20 minutes. Éplucher et jeter la peau noircie. Enlever les tiges et les graines.

Mettre l’oignon et l’ail au robot culinaire; couvrir et faire 4 pulsations. Ajouter les tomates, la coriandre, le sel et les jalapeños. Couvrir et mélanger jusqu’à ce que la salsa atteigne la texture désirée. Laisser reposer avant de servir, avec des tortillas.