Smoking aux fraises au chocolat

Dans un bol qui peut se mettre dans le micro-ondes, faire fondre les pépites de chocolat blanc et 1 ½ c. à thé de graisse végétale; remuer jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Tremper chaque fraise jusqu'à ce que les deux tiers soient enrobés, formant la chemise du smoking. Déposer sur la plaque de cuisson et mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes.