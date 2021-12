Pain aux bananes et chocolat dans une poêle en fonte

Conseils pour le pain aux bananes et pépites de chocolat dans une poêle en fonte

Comment empêcher la pâte de coller à la poêle en fonte?

Pour empêcher la pâte de coller à la poêle, graissez bien celle-ci avant d’y verser la pâte. Choisissez une poêle en fonte brillante et lisse, dont le fini n’est ni rugueux ni rouillé.

Pourquoi le centre de mon pain à la banane n’est-il pas cuit?

Parmi les raisons pour lesquelles le centre d’un pain est mal cuit, il se peut que ses agents levants n’aient plus été actifs, que vous n’ayez pas utilisé assez de farine ou qu’il n’ait pas cuit assez longtemps. S’il est encore humide au centre après 25 à 30 minutes, couvrez-le délicatement d’un papier aluminium pour l’empêcher de continuer à brunir, et prolongez la cuisson de 5 à 10 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre.

Pourquoi mon pain à la banane n’est-il pas moelleux?

Si votre pain aux bananes n’est pas moelleux, il est probable que vous avez trop mélangé la pâte, ce qui rend le pain plus sec et dense. Ne mélangez que pour combiner les ingrédients. Et évitez de trop le cuire. Arrêtez la cuisson quand le centre est cuit et qu’un cure-dent en ressort propre, ou avec quelques petites miettes sèches. Une autre cause de sécheresse du pain est l’excédent de farine. Évitez d’en employer une trop grande quantité en suivant notre guide sur la bonne façon de mesurer les ingrédients.

Recherche par Sarah Fischer, assistante culinaire Taste of Home

Valeurs nutritives

1 tranche: 330 calories, 10g de lipides (6g de gras saturés), 31mg de cholestérol, 290mg de sodium, 58g de glucides (34g de sucres, 3g de fibres alimentaires), 4g de protéines.