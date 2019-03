La vitamine E et ses bienfaits: un supplément anti-vieillissement

9 / 9

ISTOCK/SOLIDCOLOURS

Qu’est-ce que la vitamine E?

La vitamine E est un terme générique employé pour désigner une famille de composés, les tocophérols, classés en quatre grandes catégories : les alpha-, bêta-, gamma- et deltatocophérols. L’alphatocophérol en est la forme la plus courante et la plus active. Liposoluble, la vitamine E se stocke dans l’organisme, principalement dans les tissus graisseux et le foie. Elle est présente dans un nombre limité d’aliments, riches en matières grasses de surcroît, d’où la difficulté d’atteindre des apports suffisants en cas de régime restreint en calories et l’utilité de recourir à des suppléments, au besoin.

La vitamine E est surtout commercialisée sous forme d’alphatocophérol, mais préférez les produits étiquetés « mélange de tocophérols », car l’organisme assimile mieux ces formes mixtes.La vitamine E facilite aussi l’assimilation par l’organisme du sélénium et de la vitamine K. Cela dit, avant de prendre des suppléments, assurez-vous de consulter votre médecin.

