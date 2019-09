La cure détox saisonnière et ses bienfaits sur la santé

Les fruits et les légumes ont le pouvoir de libérer les toxines emmagasinées dans votre corps. Chaque saison, il est recommandé de faire une cure détox végétalienne pour fortifier votre organisme afin de l’aider à mieux s’adapter aux changements environnants.

Les bienfaits d’une cure détox sur votre corps

La cure détox consiste à mettre votre organisme au vert: il s’agit de supprimer les «polluants» (graisses saturées ou hydrogénées, sucres raffinés) — aliments dont la consommation excessive, dans nos sociétés modernes, est largement responsable de multiples maladies graves — et de faire le plein de nutriments régénérateurs et protecteurs (vitamines, oligoéléments), apportés par les fruits et les légumes de saison, éventuellement accompagnés d’extraits de plantes spécifiques.

Cette cure peut être conseillée par un naturopathe ou suivie de son propre chef. Pratiquée deux à quatre fois par an, elle nettoie l’organisme en profondeur, régénère tous les organes digestifs et éliminateurs, relance et rééquilibre les fonctions hormonales.

Les plantes sont utilisées pour stimuler et nettoyer les organes d’élimination, l’intestin et le côlon, le système rénal et urinaire, le foie et la vésicule, le pancréas, les poumons et la peau. Le drainage enclenche une activité qui déborde la simple fonction d’élimination de certains déchets en forçant le fonctionnement des organes épurateurs.

Que ce soit interne ou externe, testez ces 6 moyens de détoxifier votre corps naturellement.