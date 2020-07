13 terrains de golf à moins de 100$ au Québec et au Canada

Avec l'autorisation de CLEAR LAKE GOLF CLUB

Club de golf Clear Lake – Wasagaming, Manitoba

Le club de golf Clear Lake est situé dans le parc national du Mont-Riding, au nord de Brandon. L’entrée y coûte environ 68$.

Le 17e coup, qui traverse une pente touffue et un ruisseau, est le point culminant du parcours. Et il y a aussi beaucoup d’histoire – Stanley Thompson (cofondateur de l’American Society of Golf Course) a conçu les neuf premiers trous à la fin des années 1920 et le parcours complet est maintenant ouvert depuis plus de 86 ans.