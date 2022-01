Nostalgie: le Québec comme vous ne l’avez jamais vu

9 / 17

Archives de la Ville de Montréal, Edgar Gariépy

Fort de l’Île Sainte-Hélène devant le Saint-Laurent et Montréal, années 1920

Le fort de l’île Sainte-Hélène a été érigé en 1824 en prévision d’une éventuelle invasion par les États-Unis. Au fil du temps, ce site a servi d’arsenal (entrepôt de munitions), de prison et d’hôpital (épidémie de choléra de 1830). Aujourd’hui, il abrite le Musée Stewart. L’arsenal, la poudrière, les fortifications et le sous-sol de la caserne du fort ont subsisté jusqu’à nos jours.

La photo montre aussi l’un des bateaux de croisière de la Canada Steamship Line (le Richelieu, le Tadoussac ou le St Lawrence). Au centre de l’image, on voit le navire New Northland de la Clarke Steamship Co Ltd amarré devant l’entrepôt frigorifique du port de Montréal.

