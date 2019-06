Canada

10 voyages exceptionnels à faire dans les Maritimes

La côte Est canadienne est renommée pour son hospitalité et son incroyable beauté. C’est une destination incontournable et magique. Échappez au train-train quotidien en parcourant les provinces maritimes… et un petit bout de France.



1 / 10 Manjurul Haque/Shutterstock Voyage dans les Maritimes: Les rochers Hopewell, Nouveau-Brunswick Le parc des rochers Hopewell Rocks, dans la baie de Fundy, vous offre une expérience unique à marée basse comme à marée haute, pour un voyage inoubliable. C’est dans cette baie qu’on observe les plus hautes marées du monde. À marée basse, vous pouvez marcher jusqu’aux rochers Hopewell qui émergent alors complètement. Enfoncez vos orteils dans le sable chaud du fond océanique et découvrez la géologie de la région avec ses grottes cachées et l’érosion qui sculpte les rochers. Six heures plus tard, la marée haute recouvre le pied des fameux Flowerpot Rocks (pots de fleurs), ce qui donne une perspective totalement différente à cette merveille de la nature. Sautez dans un kayak pour aller faire le tour des fascinants piliers de grès. Passez toute la journée dans ce lieu pour assister à la marée haute et à la marée basse. Le parc est ouvert de la mi-mai à début octobre. Voyez également ces 6 destinations incontournables au Canada.

2 / 10 David P. Lewis/Shutterstock Voyage dans les Maritimes, un tour au défilé des icebergs, Terre-Neuve Voici quelque chose qu’on ne voit pas tous les jours. Fin mai et début juin, des icebergs vieux de 10 000 ans descendent la Route des icebergs, entre la côte du Labrador et la pointe nord-est de Terre-Neuve. La majesté des montagnes de glace est un spectacle inoubliable. Les rives de la province de Terre-Neuve-et-Labrador offrent de nombreux points de vue excellents : St. Lewis, Battle Harbour, Twillingate, Bonavista et Cape St. Mary’s. Si vous souhaitez vous rapprocher de ces monstres de glace, prenez une excursion en bateau ou en kayak, à l’aviron : la perspective sera inoubliable!