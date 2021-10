Les meilleures destinations pour faire de la randonnée au Canada

6 / 11

Le défi du salon de thé du lac Louise, Alberta

Vous rêvez d’une aventureuse randonnée automnale de plus de six heures dans les Rocheuses canadiennes? Depuis le lac Louise, montez pendant 3,5 kilomètres à travers une verdoyante forêt de sapins et d’épinettes et vous atteindrez le lac Agnès, nommé en l’honneur de Lady Agnès Macdonald, la deuxième épouse du premier ministre canadien Sir John A. Macdonald. À ce point, vous serez sûrement tenté par un bon thé chaud et une part de tarte au salon de thé. Reprenez votre souffle et contemplant cette magnifique cascade qui tombe à proximité. Continuez de monter vers Big Beehive d’où vous aurez une vue à couper le souffle sur Bow Valley et Lac Louise. En marchant 5 km sur la piste Highline, rejoignez le sentier de trek Plain of Six Glaciers; laissez-vous hypnotiser par ces impressionnants sommets albertains et le glacier Victoria. Reposez vos muscles fatigués et prenez une collation au salon de thé du site historique Plains of Six Glaciers avant de compléter les derniers 5,5 kilomètres qui vous ramèneront au lac Louise.