Les meilleurs parcs d’attractions au Canada

CANADA'S WONDERLAND

Au pays des merveilles du Canada

Vaughan, Ontario

Si vous ne pouvez visiter qu’un seul parc d’attractions cet été, allez au pays des merveilles du Canada, le plus grand parc d’attractions au pays.

Les accros à l’adrénaline peuvent tester leur courage sur les 18 montagnes russes du parc, tel que le Léviathan, la montagne russe la plus haute et la plus rapide du Canada. Sur le Léviathan, les plus braves atteignent des vitesses de 148 km/h sur une chute de 80 degrés (oui, c’est presque tout droit vers le bas) se situant à 93 mètres dans les airs.

Après une journée de jeux et de manèges, quoi de mieux que de se rafraichir au parc aquatique Splash Works, où l’on peut se détendre sur la rivière ou plonger parmi les 17 toboggans différents.

En vous rendant, peut-être allez-vous apercevoir un de ces animaux qui se tiennent près des routes.