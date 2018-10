La route des vins au Québec: les meilleurs vignobles québécois

4 / 17 Shutterstock Le Vignoble de l’Orpailleur 1086 rue Bruce (Route 202) Dunham, QC, J0E 1M0; (450) 295-2763 Voisin des Côtes d’Ardoise, le Vignoble de l’Orpailleur est le plus ancien et le plus grand vignoble du Québec. Les vignes ont été plantées en 1982 et les propriétaires ont choisi le nom «orpailleur» ou «chercheur d’or» d’après un poème québécois qui comparait la culture du vin au Québec à la recherche des paillettes d’or dans les régions aurifères. La maison de ferme originale en bois a été agrandie dans un style colonial pour ajouter un restaurant et une boutique de vin. De la tour d’observation au second étage, la vue domine les vignes environnantes. Dans la maison d’époque, vous visiterez une exposition sur la culture du vin à travers les âges et une collection de tire-bouchons antiques. Si vous ne visitez qu’un seul vignoble à Dunham, l’Orpailleur vous donnera un cours complet sur le développement de la viticulture québécoise et une leçon d’histoire. En septembre, le vignoble présente des feux d’artifice pour célébrer le début des vendanges, une courtoisie de Frank Furtado, l’un des propriétaires qui organise des feux d’artifice à la grandeur du Canada. Nos recommandations : L’Orpailleur élevé en fut de chêne, L’Orpailleur blanc, L’Aperid’or (mistelle, ou vin muté) et le vin de glace.

5 / 17 Shutterstock La Chapelle Sainte-Agnès 2565 Chemin Scenic, Sutton, QC, J0E 2K0; (450) 538-0303 Il est suggéré de réserver pour visiter ce vignoble situé sur la frontière entre le Québec et le Vermont. Ne ratez pas l’architecture remarquable, les artéfacts historiques et les vins sucrés de ce vignoble. De Dunham, vous pouvez accéder à la route 139 par des chemins de campagne. Mais pour mieux apprécier le paysage, revenez à Cowansville, empruntez la 104 vers West Brome et la route 139, puis dirigez-vous vers le sud et passez Sutton; à Abercorn, tourner vers l’est sur la rue des Églises pour atteindre le vignoble. La propriétaire Harietta Antony possède l’un des plus importants commerces d’antiquités de Montréal. Elle a investi des millions de dollars afin de créer les 18 étages d’une vigne en terrasse qui descend vers un étang décoratif. Elle a aussi érigé une merveilleuse chapelle romane consacrée à Sainte-Agnès, une bohémienne du treizième siècle qui a été canonisée. Je voulais inspirer les gens, explique-t-elle. Son fils John est l’assistant du viticulteur Christian Barthomeuf; ils produisent les vins les plus chers du Québec, et principalement des vins de glace dont un Gewurztraminer à 150$ qui peut rivaliser avec les Sauternes. La visite de cet envoûtant vignoble et de la magnifique cave en pierre coûte 25$ et comprend la dégustation. Goûtez au Geisenheim et aux vins de glace Vidal.

