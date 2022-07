20 lieux historiques au Québec à découvrir

Voyez ces 40 meilleurs road trips au Québec et au Canada et découvrez la route des baleines, qui se rend jusqu’au village de Natashquan!

Si vous voyagez jusqu’à la Côte-Nord, vous accéderez au joli petit village de Natashquan. Un seul site historique s’y trouve: les Galets de Natashquan . Le site est facile à retrouver: vous n’avez qu’à chercher les 12 petites maisons isolées sur le bord du fleuve. Les galets existent depuis plus de 150 ans.

Awana JF/Shutterstock

Site historique maritime de la Pointe-au-Père — Rimouski

Le 29 mai 1914, l’Empress of Ireland a sombré dans le fleuve Saint-Laurent. Cet accident a causé plus de 1 000 victimes. Il s’agit de la plus grande tragédie maritime au Canada.

Aujourd’hui, le site historique maritime de la Pointe-au-Père présente deux musées différents: Empress of Ireland et l’Onondaga, deux bateaux provenant de la région de Rimouski. Plus de 200 objets demeurent accessibles, dont des témoignages de survivants du naufrage.