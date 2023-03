Les 10 plus belles grottes à explorer au Canada

Fern Cavern est l’endroit où trouver une végétation exotique. Après avoir exploré les grottes, il suffit de se promener le long du plus long pont suspendu du sud de l’Ontario ou de se lancer dans les tyroliennes pour une poussée d’adrénaline.

La première grotte n’est nul autre qu’un réfrigérateur naturel grâce au flux constant d’air froid. La seconde, surnommée la «grotte de glace», possède de grandes crevasses profondes qui pourraient entreposer de la neige et de la glace toute l’année.

Ce réseau de cavernes et de points de vue était autrefois habité par les peuples autochtones Tionontati, l’explorateur Samuel de Champlain et même certains jésuites.

Datant de 450 millions d’années, les grottes scéniques de Collingwood sont situées sur la partie la plus élevée de l’escarpement du Niagara et dans un cadre spectaculaire au-dessus de la Baie Géorgienne sur Blue Mountain.

Après avoir escaladé la cheminée (c’est le jargon de la spéléologie pour une montée raide et étroite) et vous être accroupi dans des passages bas, vous vous émerveillerez devant les stalactites et les stalagmites (et certaines chauves-souris en hibernation).

La plus grande grotte naturelle du Bouclier canadien est située dans le parc Arbraska Laflèche , à environ deux heures de route d’Ottawa. Le parc regorge d’expériences de plein air vivifiantes, et ce, de la cime des arbres, jusqu’aux profondeurs sous terrains.

Cavernes marines de St Martins, Nouveau-Brunswick

Les marées qui entrent et sortent de la baie de Fundy sont les plus hautes au monde. Cette importante marée a creusé de profondes fissures et crevasses dans les falaises longeant la côte de Fundy au Nouveau-Brunswick, menant à la formation des grottes marines de grès de St Martins.

Un paradis pour les minéralogistes et les géologistes amateurs, les ornithologues et les amoureux de la nature, ces impressionnantes grottes naturelles sont plus faciles à explorer à marée basse, alors il est préférable de consulter un tableau des marées pour déterminer le meilleur moment de la journée pour marcher sur le fond de l’océan.

