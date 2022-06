Les 10 plus belles chutes du Canada

1 / 10

Chutes de Niagara, Niagara – Ontario

Les chutes de Niagara sont les plus célèbres. Elles sont formées de trois chutes dont la chute d’Horseshoe, la seule située du côté canadien. Facilement accessible et impressionnante, c’est la plus puissante en Amérique du Nord. On peut l’observer à partir de plusieurs points de vue, notamment à partir la croisière en bateau Maid of the Mist, qui existe depuis 1846 et qui est le plus vieil attrait touristique en Amérique du Nord.

Vous pouvez aussi observer les chutes en passant par un tunnel! L’infrastructure vieille de 100 ans s’est refait une beauté: les visiteurs peuvent maintenant admirer les chutes à partir d’une plateforme située sur la rivière Niagara, en passant par le tunnel (qui est une expérience en soi). La vue est magnifique et vaut assurément le détour si vous passez par la ville de Niagara Falls.

Source vidéo: Niagara Parks