Avantages et inconvénients d’acheter une auto neuve

Avantage: une auto neuve permet de choisir!

En achetant une auto neuve, vous choisissez la marque et le modèle, mais aussi toutes les caractéristiques intérieures, les fonctionnalités et même la couleur! (Attention toutefois au choix de couleur qui pourrait affecter les risques d’accident…) Si vous optez pour une voiture d’occasion, vous devrez faire plus de concessions et choisir parmi un inventaire plus limité et définitivement moins diversifié.