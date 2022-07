Quoi apporter dans un tout-inclus post-pandémie

Vous partez dans le sud, enfin, après des mois loin des horizons ensoleillés. Même si les voyages sont désormais autorisés, la prudence et la proactivité sont de mise. Voici un petit rappel des choses à apporter dans un tout-inclus en période post-pandémie.

Pas facile de savoir si vous faites de la fièvre ou si votre journée au soleil est la cause de cette sensation de chaleur. Si vous avez un thermomètre sous a main, vous pourrez rapidement en avoir le cœur net. La fièvre reste l’un des principaux symptômes de la Covid. Ainsi, vous pourrez prendre une décision éclairée pour que votre état s’améliore.

Preuve de vaccination

Même si depuis le 20 juin 2022, il n’est plus nécessaire de montrer une preuve de vaccination pour monter à bord d’un avion au Canada, il est préférable de les avoir en main. Vérifiez les particularités, les règles et les restrictions en vigueur dans le pays de votre destination et de tous les pays que vous traverserez.

