Emily in Paris: 12 clichés (démystifiés) sur les Français

Emily in Paris/Netflix

Stéréotype 3: les Français parlent constamment de sexualité

«Nous n’avons pas de filtre, nous pouvons parler de sexe à tout moment», lance Lysa Thieffry. «Je me souviens que quand je vivais à New York, je parlais de sexe et les gens me disaient d’arrêter, en me regardant avec de gros yeux. Je ne comprenais pas, c’est juste du sexe…»

Il y a aussi l’image du Français naturiste qui tend à s’ancrer. La pratique fait de plus en plus d’adeptes en France, avec plus de 450 structures d’accueil, campings et plages dédiés à l’exercice du naturisme. En 2018, le pays accueillait plus de 2 millions de naturistes étrangers annuellement, explique la journaliste Gabrielle De Jasay.