9 destinations vacances pour les cinéphiles

Les trois volets de ce film culte ont été tournés dans le paysage diversifié de la Nouvelle-Zélande. Le réalisateur Peter Jackson y est d’ailleurs retourné pour travailler sur son prochain projet, Le Hobbit, dont le premier des deux volets devrait sortir en décembre 2012. Tourism New Zeland offre un guide en ligne portant sur les sites d’intérêt associés au film, dont Matamata (Hobittebourg) et le mont Ruapehu (la montagne du Destin), de même que de nombreuses excursions thématiques. Ainsi, une sortie d’un jour au départ de Christchurch vous amènera au mont Sunday (Edoras) et aux Monts brumeux; sur place, vous pourrez vous amuser avec des reproductions de l’épée d’Aragorn et de la hache de Gimli.

Angleterre: Jane Austen

Si vous êtes amateur de films comme Orgueil et Préjugés, et Emma, l’entremetteuse, vous souhaiterez certainement vous arrêter sur leurs lieux de tournage à l’occasion d’un voyage en Angleterre. Le National Trust donne la liste des divers sites où Hollywood et la BBC ont tourné des films tirés de l’œuvre de Jane Austen. Vous pourrez, par exemple, visiter Basildon Park, dans le Berkshire, où se trouve le manoir qui tenait lieu de résidence à Mr Bringley dans la version 2005 d’Orgueil et Préjugés mettant en vedette Keira Knightley.

Si vous passez par Bath, vous pourrez télécharger gratuitement un fichier mp3 présentant un itinéraire qui comprend les sites intéressants à visiter, le tout accompagné d’extraits sonores tirés des romans et lettres de Jane Austen. Ou encore, participez à l’excursion de six jours organisée par Go West, qui débute et se termine à Londres et vous fera visiter divers endroits, dont le lieu de naissance de l’écrivaine, et Chatsworth House, la maison de la famille de Darcy dans Orgueil et Préjugés.