Comment le tourisme spatial va changer le monde

Qu’est-ce que le tourisme spatial?

«Lorsque l’aviation a commencé [au milieu des années 1900], elle était réservée aux gouvernements et à ceux qui pouvaient se le permettre», explique Jane Poynter, fondatrice de la compagnie de tourisme spatial Space Perspective. «Les gens ne pouvaient pas s’imaginer à l’époque la myriade de vols disponibles aujourd’hui qui ont un impact positif notable sur la vie de milliards d’individus.» La même chose peut être imaginé pour l’avenir du tourisme spatial, estime Jane Poynter.

Un voyage spatial est un voyage aérien au-delà de 80 à 95 kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Alors que de nombreuses organisations internationales considèrent la ligne Kármán – à 95 kilomètres de haut – comme le bord de l’atmosphère terrestre, l’administration fédérale américaine de l’aviation (FAA) et la NASA définissent tout ce qui se trouve au-dessus de 80 kilomètres comme étant «l’espace extra-atmosphérique».

Types de vols

Les compagnies de tourisme spatial offrent deux types de vols différents.

• Le voyage spatial orbital durant lequel le vaisseau spatial se déplace autour de la planète à une vitesse suffisante pour éviter de retomber sur Terre (comme le fait la Station spatiale internationale par exemple).

• Le voyage spatial suborbital emmène les gens dans l’espace puis revient sur Terre à une vitesse bien inférieure que celle du voyage orbital. La plupart des entreprises de tourisme spatial pour particuliers proposent des vols spatiaux suborbitaux.

Pourquoi les gens veulent-ils aller dans l’espace?

«Voir la fine ligne bleue emblématique de l’atmosphère et la noirceur de l’espace est quelque chose qui affecte profondément les astronautes», note Jane Poynter. «Cette expérience est la raison pour laquelle la plupart des gens veulent voyager dans l’espace.»

«De nombreux astronautes décrivent cette expérience comme transformationnel et disent s’impliquer davantage dans les causes sociales et environnementales à leur retour», poursuit-elle. «Imaginez si des milliers de personnes vivaient cette expérience. Peut-être que cela aura un effet d’entraînement sur toute la société.»

Avantages et inconvénients du tourisme spatial

Les avis sur le tourisme spatial sont variés pour de multiples raisons. Si certains croient en la recherche spatiale, d’autre déplorent la pollution engendrée par ce type de voyage.

Avantages

• Création d’emploi. Le tourisme spatial commercial a le potentiel de stimuler l’économie en créant des emplois et en encourageant les investissements.

• Possibilité de changer ses perspectives. «Chez Space Perspective, nous voulons permettre à plus d’individus de contempler l’inconnu et de regarder la Terre afin d’acquérir une nouvelle perspective sur notre planète», ajoute Jane Poynter.

• Avancées de la recherche. Passer plus de temps dans l’espace pourrait aider à résoudre certains des mystères les plus déroutants de l’univers. À ce propos, jetez un œil à la réponse de l’astronaute et écrivain Chris Hadfield quand nous lui avons demandé quand pourrons-nous vivre sur la Lune.

Inconvénients

• C’est cher. Le prix élevé est l’un des principaux inconvénients du tourisme spatial. À des centaines de milliers de dollars par billet, seuls les voyageurs les plus riches peuvent s’offrir une place sur un futur vol spatial.

• C’est mauvais pour l’environnement. Les scientifiques craignent également que le tourisme spatial endommage la planète et contribue aux changements climatiques. Une étude révèle que le carbone libéré par 1000 vols suborbitaux privés par année augmenterait la température au-dessus des pôles de 1 degré Celsius et réduirait les niveaux de glace de mer polaire de 5% chaque année.

Ce à quoi Jane Poynter répond que tous les voyages spatiaux ne sont pas nocifs pour l’environnement. «Le vaisseau spatial «Neptune» de Space Perspective est le seul vaisseau spatial à zéro émission et neutre en carbone. N’oublions pas que Space Perspective est une entreprise neutre en carbone.»

Entreprises de tourisme spatial

Le vaisseau spatial russe «Soyouz» transporte des particuliers vers la Station spatiale internationale depuis 2001, pour la modique somme de 90 millions de dollars US par siège. Désormais, grâce aux entreprises américaines émergentes en tourisme spatial, il sera bientôt davantage possible de rejoindre le club exclusif des voyageurs de l’espace.

• SpaceX, fondée par Elon Musk, a transporté deux astronautes de la NASA vers la Station spatiale internationale en 2020. Il s’agissait de la première mission avec équipage à être lancée aux États-Unis en près de 10 ans. SpaceX affrète actuellement des vols orbitaux privés dans son vaisseau spatial «Dragon» (pour des dizaines de millions de dollars par siège).

• Blue Origin, fondée par Jeff Bezos, est la seule entreprise de tourisme spatial opérant des vols commerciaux suborbitaux. Si Blue Origin a facturé 28 millions de dollars pour un billet sur son premier vol (en compagnie de Jeff Bezos), les prix actuels de ses billets ne sont pas encore annoncés.

• Virgin Galactic est une société aérospatiale lancée en 2004 par l’entrepreneur britannique Richard Branson. La firme propose de fournir des vols suborbitaux à partir de 450000$ US à des fins touristiques et de recherches.

Une option moins dispendieuse existe toujours. Certaines compagnies proposent des tours en ballons à pression nulle qui emmèneront les touristes à une altitude allant jusqu’à 32 kilomètres, ce qui est suffisamment élevé pour voir la courbure de la Terre.

Une place à bord du ballon de Space Perspective, Spaceship Neptune, coûtent 125 000$ US, tandis que World View facture 50 000$ US par siège. Cependant, si les deux compagnies ont des vols dont le lancement est prévu en 2024, aucune n’a encore été approuvée par la FAA. Ces voyages, d’une durée de six à huit heures, devraient comprendre des services de restauration, des cocktails et un salon élégant où écouter de la musique.

D’autres entreprises comme Zero G recréent la sensation d’apesanteur sur des vols Boeing 727 spécialement modifiés. Ces expériences sont également moins dispendieuses (environ 8 200$ US) et moins polluantes, mais vous pourrez tout de même faire l’expérience de ces choses tout à fait ordinaires que les astronautes ne peuvent pas faire dans l’espace.

Comment se préparer à un vol spatial?

Le tourisme spatial ne s’improvise pas. Bien entendu, les programmes d’entrainement pour les particuliers sont moins rigoureux que ceux auxquels sont confrontés les vrais astronautes. Pour se préparer aux voyages de trois heures de Virgin Galactic, par exemple, les touristes devront suivre un programme de formation de plusieurs jours au cours duquel ils essaieront diverses combinaisons spatiales et auront des réunions d’informations par les pilotes.

Les voyages en ballons à pression nulle, pour leur part, nécessitent une simple réunion préparatoire de sécurité.

L’avenir du tourisme spatial

En ce qui concerne l’avenir du tourisme spatial, sky is the limit. «Nous sommes à l’avènement du tourisme spatial», rappelle Jane Poynter. «Nous ne pouvons tout simplement pas imaginer ce qu’il sera dans une centaine d’année. Nous irons de plus en plus loin dans notre système solaire», s’impressionne-t-elle.

De nombreuses entreprises en sont déjà à la prochaine étape: des plans de construction pour des propriétés et des logements pour touristes de l’espace. Bien que nous n’en sommes pas encore là, cette idée amène une question sérieuse: comment avoir des relations sexuelles dans l’espace?

Les programmes de tourisme spatial peuvent néanmoins encourager l’innovation et l’exploration de notre système solaire. Emmener davantage de personnes dans l’espace offre l’occasion d’inventer de nouvelles technologies spatiales, de mener des recherches révolutionnaires et d’établir de nouvelles frontières. Et ce n’est que le début – en fait, les scientifiques ont déjà fait ces découvertes spatiales étonnantes au cours de la dernière décennie.

