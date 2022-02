14 mystères de l’océan que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer

5 / 14

Le calmar géant

Cet énorme animal pourrait être le mythique Kraken en vedette dans le film Pirates des Caraïbes et le roman Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. Bien qu’il soit peu probable que le calmar géant s’attaquait réellement aux navires, on en sait très peu sur cette mystérieuse créature des profondeurs. On ne l’avait même jamais photographié vivant avant 2004 ni filmé avant plusieurs autres années alors qu’il a été aperçu à la surface. Et ce n’est qu’en 2012 qu’une vidéo sous-marine a pu être réalisée.

Les scientifiques n’ont pratiquement rien appris sur la vie de ces géants des profondeurs, pas même sur la taille qu’ils atteignent, même si certaines estimations vont jusqu’à 20 mètres de longueur. Seul le calmar colossal pourrait être plus lourd que le calmar géant bien qu’il ne soit probablement pas plus long, mais on en sait encore moins sur lui.

