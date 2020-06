25 photos à couper le souffle de grottes du monde entier

AMRISH AROONDA MANIKOTH / EYEEM/GETTY IMAGES

Grottes de Jenolan

Les grottes de Jenolan dans les montagnes bleues de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, sont l’un des sites les plus époustouflants que vous pouvez visiter dans la région. C’est l’une des plus anciennes grottes au monde et elle est rempli de rivières souterraines et de formations cristallines de calcaire.

Voici 50 lieux à explorer avant de mourir!