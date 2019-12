Les escaliers les plus vertigineux dans le monde

Il faut avoir la forme et des nerfs d’acier pour se risquer à gravir ces escaliers vertigineux, dont le nombre de marches est à couper le souffle…

241 marches, des falaises, la mer et le vent – San Juan de Gaztelugatxe, attire les touristes. D’innombrables visiteurs gravissent cet îlot rocheux au large de la côte basque, dans le nord de l’Espagne, surtout depuis qu’on y a tourné la célèbre série Game of Thrones. On n’y trouve pas de château, mais seulement une petite église.

The Vessel

Les visiteurs qui ne craignent pas l’effort peuvent escalader une œuvre d’art à New York (États-Unis). The Vessel est un bâtiment de 15 étages constitué de 154 escaliers reliés les uns aux autres. Pour admirer le panorama de son belvédère le plus élevé, il suffit de grimper 2500 marches. Il aurait pu faire partie des 25 endroits à voir absolument à New York.