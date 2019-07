15 rencontres effrayantes avec des ovnis

Les débris métalliques ont blessé son fils et tué son chien. Dahl a raconté à son superviseur au travail, Fred Crisman, ce qui s’était passé. Crisman est ensuite venu vérifier par lui-même. Peu de temps après, un homme en costume noir serait venu voir Dahl et lui aurait dit de ne plus parler de l’incident. Il paraît que cette affaire a inspiré le film Men in Black.

En 1947, Harold Dahl était à Puget Sound avec son fils et son chien. History.com raconte que Dahl a vu six objets étranges au-dessus de sa tête, dont l’un est tombé dans l’eau d’environ 500 mètres de haut.

Ballet aérien au-dessus de Washington

En 1952, sept objets volants non identifiés sont apparus et ont été filmés dans l’espace aérien sécurisé près du Pentagone. Les vaisseaux ont été enregistrés sur le radar et des avions à réaction ont immédiatement été envoyés pour enquêter sur ces embarcations étranges et suspectes.

Cependant, quand les chasseurs américains ont approché cet espace aérien, les sept objets ont disparu du radar. Lorsque les jets ont atterri, les objets sont revenus sur l’écran radar. Le président Harry S. Truman en a été informé et le directeur général du renseignement de l’armée de l’air, M. Sanford, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a déclaré que «des observateurs crédibles avaient fait état de choses relativement incroyables et sur lesquelles nous tentons de faire la lumière.»

