4 / 40 Shutterstock Un aliment des plus étranges, le balut – Phillipines Les œufs sont un aliment commun à travers le monde, mais aux Philippines, ils les servent d’une façon assez étonnante. Ils prennent des embryons de canard et les font bouillir vivants dans leur coquille. Normalement, ce mets est mangé avec un assaisonnement de chili, d’ail et de vinaigre. L’œuf est mangé au complet, incluant le bec et les ailes. C’est un mets couramment offert sur la rue et servi avec une bière froide. Craque, croque et avale!

5 / 40 Les aliments les plus étranges à travers le globe: le haggis – Écosse Ce plat national écossais est constitué du foie, des poumons et du cœur du mouton avec des oignons, de l’avoine, des épices et du bouillon. Traditionnellement fourré dans l’estomac du mouton qu’on laisse mijoter, ce plat riche date des années 1400. De nos jours, c’est le plat principal d’un souper lors de la journée du Robert Burns. Habituellement servi avec des pommes de terre en purée et des navets, on le prend accompagné de whisky pour bien l’avaler. Aujourd’hui, le Haggis se trouve vendu en mets prêt à servir à l’épicerie et est une excellente source de fer et de fibre.