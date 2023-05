J’ai mangé du poisson en conserve tous les jours pendant une semaine: voici ce qui s’est passé

CLAUDIA TOTIR/GETTY IMAGES

Le poisson en conserve est peut-être moins alléchant que le carpaccio de thon, le sashimi de saumon ou les anchois ajoutés à votre salade César, mais c’est peut-être grâce à l’inventaire d’aliments non périssables adopté durant la pandémie qu’il a gagné un peu d’estime dans les deux dernières années.

Si le poisson en conserve vous fait penser à l’alimentation de votre arrière-grand-mère, vous devriez suivre son exemple: les bienfaits pour la santé du poisson en conserve se comparent à ceux de plusieurs variétés de fruits de mer frais. Et que c’est pratique!

Le poisson en conserve est une excellente source d’acides gras oméga-3 qui doivent nous être fournis par des aliments et des suppléments, puisque notre organisme ne les produit pas. Ces aliments sont également d’importantes sources de protéines, qui renforcent et réparent les muscles, et contribuent à la santé des cheveux, de la peau et des ongles. Le poisson en conserve est également riche en vitamine D, en calcium et en fer. La clinique de Cleveland souligne que ses gras sains réduisent le risque de maladies cardiovasculaires, de démence, de caillots sanguins et de dégénérescence maculaire liée à l’âge. Assurez-vous d’ailleurs de connaître les premiers signes de démence à prendre au sérieux.

Types de poissons en conserve à cibler

Quand j’ai commencé ma semaine de poissons en conserve pour découvrir leurs bienfaits potentiels, les salades de saumon et de thon étaient automatiquement au menu; elles sont faciles à préparer et je les apprécie. Je voulais aussi tester des choix moins populaires, comme la sardine, les anchois et le maquereau.

J’ai fait une réserve de thon blanc sauvage fumé de Fishwife et de saumon rose sauvage fumé de Scout. Et comme je n’avais jamais oublié le poisson en boîte portugais depuis mon séjour à Lisbonne il y a dix ans, j’ai consulté le site Portugalia Marketplace pour des choix d’anchois et de maquereau. J’ai décidé de garder les anchois pour mes soupers à l’extérieur (il m’en faut toujours plus dans ma salade César). Mes autres produits de poisson en conserve favoris, en particulier les fruits de mer durables, viennent de SafeCatch (essayez leur poisson en conserve sans arêtes!) et de Wild Planet.

Le côté pratique du poisson en conserve

Quand on choisit de ne manger qu’une chose durant la semaine, la préparation est facilitée. Ce régime de poisson en boîte m’a paru étonnamment pratique.

Au cours de la semaine, j’ai préparé des salades de thon et de saumon, et testé des anchois hachés avec des câpres sauvages, de Big Picture Foods, sur des biscotins salés, qui sont mes craquelins préférés. Comme les anchois et les câpres sont déjà très salés, je suis passée aux craquelins sans sel. J’ai aussi haché des sardines et du maquereau, et les ai mélangés à des herbes fraîches et du beurre, pour en tartiner une baguette (l’élégance rustique à son zénith). Enfin, j’ai ajouté des légumes verts, pour des sandwichs super nutritifs.

Quand j’ai besoin d’une collation rapide, avant une réunion sur Zoom ou une randonnée, je choisis souvent une pomme et des amandes, mais comme c’était ma semaine de poisson en conserve, j’ai opté pour quelques portions à même la boîte. Ce n’était peut-être pas optimal, mais j’en ai retiré de l’énergie et de la satiété sans effort.

Le poisson en conserve rassasie

Il est toujours agréable de se sentir rassasié et concentré et j’ai constaté qu’une conserve de poisson est une collation parfaite de mi-journée. «Le poisson est une excellente source de protéines qui favorise la satiété et apaise les fringales, en réduisant les hormones de la faim comme la ghréline», explique Jen Scheinman, directrice principale en nutrition de Timeline Nutrition. «L’apport nutritionnel recommandé est de 0,8g par kg de poids corporel, mais selon certaines études, des niveaux plus élevés de protéines, soit 25% à 30% de l’apport calorique quotidien, aideraient à contrôler l’appétit et favoriseraient la perte de poids.»

Ashley Poladian, coach en conditionnement physique et nutrition, ajoute: «Les protéines se digèrent plus lentement que les glucides ou les graisses, procurant ainsi un sentiment de satiété pour de plus longues périodes.» Les acides gras oméga-3 «peuvent contribuer à diminuer les sensations de faim et de fringale, et ils sont reconnus pour avoir un impact sur les hormones qui régulent l’appétit.» Je suis heureuse de pouvoir témoigner que j’en ai fait l’expérience.

Un teint éclatant avec le poisson en conserve

Les bienfaits du poisson en conserve ne seraient pas immédiats, mais on a trouvé mon visage plus éclatant au bout d’une semaine. «Cela me paraît un peu rapide pour un changement dû à une consommation accrue de poisson. Mais de petits modifications dans l’alimentation peuvent avoir des effets sur le sommeil et l’exercice, et même sur l’humeur, et une incidence cumulative sur le bien-être et, à la fin, sur l’apparence», précise Jen Scheinman.

À l’âge adulte, deux ou trois mauvaises nuits et quelques journées d’excès alimentaires semblent avoir des conséquences immédiates; il est donc juste que le contraire soit vrai. Selon Jen Dreisch, nutritionniste holistique chez Jewel Wellness à Hawaï et ancienne esthéticienne, ce qu’on fait entrer dans notre organisme a autant d’impact que ce que l’on se met sur la peau. «Un des oméga-3, l’acide eicosapentaénoïque (EPA), prévient le vieillissement de la peau. Il possède des propriétés anti-inflammatoires qui aident à protéger la dégradation du collagène. L’astaxanthine, un antioxydant du saumon, contribue aussi à rajeunir l’apparence de la peau.»

