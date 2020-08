Voici à quoi ressemblent les morsures d’araignée (et quand faut-il consulter un médecin)

Shutterstock

Est-ce que les araignées sécrètent un dangereux venin?

«Oui, presque toutes les espèces d’araignées sécrètent un venin, mais celui-ci a évolué pour n’avoir d’effet que sur les animaux que l’araignée mange. Et il n’existe aucune araignée dans le monde qui mange des humains», précise Sebastian Alejandro Echeverri. Les araignées se délectent d’insectes comme les moustiques, les mouches, les papillons de nuit, les scarabées et d’autres araignées. Les plus grosses peuvent manger des lézards et des grenouilles. «Nos corps sont tellement plus gros et bâtis différemment de ceux des insectes et des autres animaux que les araignées mangent, que le venin de la grande majorité des araignées ne fonctionne tout simplement pas sur nous», ajoute-t-il.

