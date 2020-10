Le houmous, bon pour la santé? 5 bienfaits santé et des recettes

2 / 7

Brent Hofacker/Shutterstock

Le houmous source de vitamines, minéraux et phytonutriments

La densité nutritionnelle est le rapport entre la quantité de vitamines, de minéraux, de fibres, de protéines et de bons gras par rapport au nombre de calories. Les aliments d’origine végétale, comme les fruits, les légumes et les légumineuses, sont parmi les plus denses, nutritionnellement parlant.

Les légumineuses – dont les pois chiches du houmous – sont particulièrement bonnes pour la santé, car elles sont aussi, à la différence des fruits et légumes, une importante source de protéines. Les pois chiches procurent de plus des phytonutriments sains (dont l’acide phytique, les stérols, les tannins, les caroténoïdes et les isoflavones), rapporte le British Journal of Nutrition.

Au départ, les légumineuses possèdent toutes les qualités des aliments d’origine animale et végétale. Le houmous est même supérieur à cause de ses bons gras pour le cœur qui proviennent de l’huile d’olive et du tahini. Voici le profil nutritionnel d’une portion type de houmous (4 c. à soupe) ainsi que le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) recommandée de chaque nutriment:

Calories: 100

Protéines: 5g

Glucides: 6g

Fibres: 4g

Folates: 50µg (12% de la VQ)

Fer: 2mg (8% de la VQ)

Calcium: 43mg (12% de la VQ)

Magnésium: 43mg (12% de la VQ)

Phosphore: 106mg (12% de la VQ)

Potassium: 137mg (4% de la VQ)

Cuivre: 0,4mg (16% de la VQ)

Manganèse: 0,4mg (24% de la VQ)

Une étude publiée dans Nutrition & Food Sciences révèle que les gens qui consomment du houmous mangent plus de fruits et de légumes que ceux qui s’en abstiennent. Ainsi, le fait de manger plus de houmous pourrait stimuler la consommation de fruits et de légumes. Il est difficile d’obtenir une meilleure densité nutritionnelle avec un autre produit.

