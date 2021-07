16 questions à ne jamais poser au personnel de l’hôtel

1 / 17

MIODRAG IGNJATOVIC/GETTY IMAGES

L’étiquette en vacances

Cela fait plus d’un an que nous restons à la maison à cause de la pandémie, et pour beaucoup d’entre nous qui sommes nouvellement vaccinés, partir en vacances et séjourner à l’hôtel où nous n’aurons pas besoin de faire le lit ou de laver la vaisselle trône au sommet de notre liste de choses à faire.

Toutefois, la COVID-19 a définitivement changé ce qu’il est possible de faire pendant un séjour à l’hôtel. Évidemment, nous voulons tous séjourner uniquement dans les hôtels les plus propres. Mais nous ne sommes pas les seuls concernés; nous devons également penser au personnel de l’hôtel. Il est maintenant non seulement poli, mais aussi important pour la sécurité de tous de bannir certaines choses de notre vocabulaire de voyage, dont certaines demandes qui peuvent sembler déplacées, irréalistes ou même dangereuses. Une chose est sûre: les employés d’hôtels ne vous révèleront jamais ces secrets.