Voici ce que vous pouvez (ou pas!) «voler» dans une chambre d’hôtel…

Vous cherchez à ramener un souvenir significatif de votre voyage? Et si cet objet inusité se trouvait dans votre propre chambre d’hôtel…

ELNUR /SHUTTERSTOCK

En vacances, respecter un budget signifie souvent réserver une chambre d’hôtel bon marché ou économiser sur le prix du billet d’avion. Mais en de rares occasions, les voyageurs «rebelles» aiment ramener un petit souvenir de leur chambre d’hôtel…

«Les gens volent à peu près tout ce qu’ils peuvent», a déclaré au Telegraph David Elton, partenaire de Home Grown Hotels au Royaume-Uni. «Peignoirs, cintres, linge de lit, housses de matelas, serviettes, oreillers, housses de siège de toilette – à peu près tout ce qui se trouve dans une chambre.»

Ce n’est pas parce que vous pouvez le prendre que vous devez le faire, bien sûr. Selon Travel+Leisure, il est tout à fait possible d’emporter avec soi certains articles, comme du shampoing et du revitalisant, de la lotion, des dosettes de café, des blocs de papier, des stylos, et même parfois une tasse à café.

Mais attention au vol de draps, d’œuvres d’art, d’appareils électroniques ou de ces peignoirs incroyablement confortables. Vous ne serez probablement pas arrêté, mais il est probable que l’hôtel vous facture l’objet volé. Certains vous inscriront même sur une liste d’interdiction de séjour, ce qui vous empêchera de réserver à nouveau une chambre dans cet établissement. En fait, la plupart des grands hôtels enregistrent désormais ce genre de clients dans une base de données informatique, et de nombreuses chaînes partagent ces données avec d’autres, rapporte NBC.

Il est facile de comprendre pourquoi ils le font. Selon l’American Hotel & Lodging Association, les objets volés peuvent coûter aux hôtels environ 100 millions de dollars par an.

La prochaine fois que vous prend l’envie de «voler» quelques articles supplémentaires dans votre chambre, tenez-vous-en aux articles gratuits tels que le papier toilette, le savon et les bouteilles de shampoing format voyage.