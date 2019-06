Reportages

Affaires non résolues: 8 mystères dans les hôtels

Qu’il s’agisse de meurtres ou de disparitions, ces affaires non résolues ont toutes eu lieu dans des hôtels.

1 / 8 ALBANPIX/SHUTTERSTOCK Madeleine McCann Madeleine McCann, 3 ans, a disparu de sa chambre d’hôtel au Portugal le 3 mai 2007. Elle était en vacances pour une semaine avec ses frères jumeaux, ses parents et des amis de la famille au complexe hôtelier Luz Ocean Club à Praia da Luz.

Les parents ont soupé avec des amis le soir de la disparition de Madeleine. Ils allaient régulièrement jeter un œil sur leurs trois enfants – jusqu’à ce que la mère découvre que Madeleine n’y était plus. Au cours des 11 années suivantes, la police portugaise, des détectives privés et Scotland Yard, en Angleterre, pays d’origine des McCann, ont poursuivi leurs recherches. Malgré tous les efforts déployés pour la retrouver, le mystère reste entier. Les circonstances entourant cette affaire inspirent encore des théories sur Internet ainsi que des émissions de télé comme La disparition de Madie McCann, présenté sur Netflix. Bien qu’il y ait ces deux nouvelles pistes sérieuses (en anglais seulement), l’affaire n’a toujours pas été résolue à ce jour. Consultez ici les 19 plus grands mystères non résolus de tous les temps.

2 / 8 DAMIAN DOVARGANES/AP/SHUTTERSTOCK Elisa Lam Le Cecil Hotel à Los Angeles, en Californie, a été la scène de nombreux mystères et meurtres non résolus. Le cas le plus connu demeure celui de l’étudiante canadienne de 21 ans, Elisa Lam, portée disparue en 2013. Trois semaines après sa disparition, le personnel d’entretien de l’établissement a découvert le corps d’Elisa dans le réservoir d’eau situé sur le toit de l’hôtel. Bien que la police ait fait état d’une noyade accidentelle, certains croient qu’il y a anguille sous roche en raison des circonstances nébuleuses entourant sa mort. La bande vidéo de la télévision à circuit fermé de l’hôtel montre les dernières images d’Elisa captées dans l’ascenseur et où elle affiche un comportement étrange. Fait à noter: le toit étant seulement accessible par une clé réservée à l’usage du personnel, beaucoup se demandent comment la jeune femme a pu s’y rendre. Elisa Lam souffrait d’un trouble bipolaire, mais son organisme contenait la bonne dose de médicaments. Certaines années sont particulièrement riches en faits divers: voici les 12 mystères non résolus les plus bizarres de 2018.