Vivre sainement

10 spas, retraites et séjours «bien-être» à s’offrir au Québec

Au bout du rouleau? Épuisés? Besoin de répit? Partez pour une escapade où vous n’aurez besoin de penser à rien d’autre qu’à la détente. Loin de votre quotidien, arrêtez le temps et oubliez vos soucis pour savourer cette reconnexion avec vos envies et votre nature profonde.

1 / 10 Crédit: spa-eastman.com Spa Eastman – Eastman Presque chaque mois, le Spa Eastman propose des retraites d’une ou deux nuits portant sur différents thèmes : yoga, formation en coaching, méditation & Qi Gong, formation de cuisine tonique, l’écriture, etc. Pour la plupart, vous avez le choix du type de chambre et de l’occupation désirée. Vous pouvez aussi créer votre retraite personnalisée en optant pour un forfait avec hébergement : au bout du rouleau, cocooning, etc. Vous pouvez ajouter l’option Déconnexion à votre forfait ce qui vous offre le service de dépôt d’appareils numériques, un guide « reconnectez », un choix de livres et de jeux de société, pas de téléphone ni de télévision dans les chambres, etc. Si vous réussissez le défi, on vous offre une sieste Neurospa (30 minutes) gratuitement. En savoir plus sur le Spa Eastman Retrouvez plus d’endroits inoubliables où passer la nuit au Québec.



2 / 10 Crédit: Monastere.ca Le Monastère des Augustines — Québec Le calme et le ressourcement vous attendent dans l’un ou l’autre des forfaits offerts. Vous pouvez choisir le simple séjour monastique comprenant un petit-déjeuner, le forfait « découverte et équilibre » qui vous permet de suivre toutes les activités du programme quotidien, un séjour « ressourcement » qui s’étale de 3 à 5 nuits avec des soins individuels et des consultations en santé globale ou bien d’autres encore. Deux types de chambres – contemporaines ou authentiques – sont proposés et plusieurs types de soins sont possibles. Aussi, tout dans ce lieu historique – vous avez droit de visiter le musée gratuitement lors de votre passage – de l’ambiance au niveau sonore vous conduit vers une détente complète. En savoir plus sur le Monastère des Augustines Profitez de ce séjour pour essayer ces 25 façons de vous détendre jour et nuit.