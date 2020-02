25 lois bizarres à travers le monde

25 / 25

John Crux/Shutterstock

Le prix de la loi la plus absurde pour l’Australie!

Et pour sa folie pure et insidieuse, le prix de la loi la plus absurde au monde revient à un passage de la loi australienne sur les biens et services de 1999, au sujet d’un «nouveau système d’imposition.» Ce texte n’est pas seulement fou, il défie clairement notre sens du réel:

«La Commission pourra traiter un événement particulier ayant eu lieu comme s’il ne s’était pas produit, et traiter un événement particulier n’ayant pas eu lieu comme s’il s’était produit, et traiter un événement qui a réellement eu lieu comme s’il s’était produit à un moment différent de celui où il s’est produit.» On marche sur la tête!

