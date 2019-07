10 bienfaits méconnus du baiser

On rêve tous d’avoir des abdos fermes et des cuisses sans cellulite grâce à l’exercice physique. Mais il ne faut pas sous-estimer l’impact d’un long baiser. Des chercheurs ont dénombré 30 muscles faciaux en action lors de cet échange et cela raffermit vos joues. Une vraie prouesse!

6 / 10

RAWPIXEL.COM/SHUTTERSTOCK

Le baiser vous aide à choisir le bon partenaire

Helen Fisher, professeure d’anthropologie à l’Université d’État du New Jersey et experte mondiale en biologie de l’amour, décrit le baiser comme «un mécanisme d’union». La plus grande partie du cortex cérébral se consacre aux sensations des lèvres, des joues, de la langue et du nez. Cinq des douze nerfs crâniens se concentrent sur celles plus nuancées du pourtour des lèvres, comme le goût, l’odeur, la saveur et la température. Ainsi, en embrassant, on peut également entendre, voir et ressentir.

Le baiser ne s’arrête pas là. C’est un message profond que l’on envoie sur notre propre nature, notre volonté et notre ouverture. Pour d’autres chercheurs, le baiser est le moyen biologique d’établir ce qui nous correspond génétiquement le mieux dans la nature. «Durant le baiser, des mécanismes bien réglés évaluent la santé, la capacité de reproduction et la compatibilité génétique avec l’autre», souligne Gordon G. Gallup, professeur en psychologie évolutionniste de l’Université d’État de New York à Albany. «Ce premier baiser peut faire foi de tout.»

Découvrez aussi comment les baisers renforcent votre couple.