Infidélité: 12 signes qu’il vous trompe

«Méfiez-vous lorsque votre conjoint vous empêche de toucher à sa lessive ou qu’il commence à déposer lui-même ses vêtements chez le nettoyeur, souligne April Masini. Il pourrait vouloir cacher certaines preuves et il est plus simple pour quelqu’un qui trompe son époux de s’occuper soi-même de son lavage.» Il faut faire particulièrement attention si un conjoint vous présente ce congé de tâche ménagère comme étant un cadeau. Il pourrait plutôt s’agir d’un secret qu’il tente de dissimuler et qui pourrait vous blesser. Le partage des tâches est l’un des 10 sujets de dispute communs à tous les couples!

La plupart des couples mariés partagent les comptes bancaires et partagent les informations sur les finances familiales. Il y a souvent des budgets à suivre et chaque grosse dépense est précédée d’une discussion en couple. «Si vous trouvez une nouvelle carte de crédit dont vous ignoriez l’existence, il pourrait s’agir d’un signe d’infidélité», explique Masini. À moins qu’il s’agisse d’une carte de crédit pour le travail, dont vous seriez probablement déjà au courant, une carte de crédit secrète est une autre preuve que votre partenaire vous cache quelque chose.

Votre époux vous laisse jouer avec son téléphone

La plupart des femmes et des hommes qui pensent que leur conjoint est infidèle demanderont à voir leur téléphone pour y regarder les appels, les courriels et les SMS. Ne vous laissez pas berner si votre partenaire vous laisse fouiller dans son portable. Selon le psychiatre Scott Haltzman, médecin et auteur du livre The Secrets of Surviving Infidelity, il est possible que votre conjoint ait un deuxième téléphone pour ses activités extra-conjugales. Le manque d’honnêteté fait partie des raisons qui justifient la rupture amoureuse, selon les femmes.