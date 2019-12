25 faits incroyables qui semblent faux (mais qui sont vrais)

Andrew Jackson, le septième président des États-Unis, était très attaché à son perroquet. Il passait beaucoup de temps à lui parler et à lui apprendre des mots, comme on a pu le constater à la mort du président. Le perroquet se trouvait dans la maison quand les funérailles commencèrent. Il disait tellement de gros mots qu’il fallut le mettre dehors. Andrew Jackson avait eu le dernier mot!

Les ours polaires ne sont pas blancs

On dit des ours polaires qu’ils sont si blancs qu’ils se confondent avec la neige, mais ils ne sont pas blancs du tout. Leur peau est noire et les poils de leur fourrure sont translucides et creux.

Mais alors, pourquoi ont-ils l’air blancs? La lumière qui frappe leur fourrure reste prise dans le fût creux des poils, ce qui cause une réaction appelée luminescence. En plus, les particules de sel restées collées à la fourrure dispersent la lumière et renforcent l’impression de blanc.

Pour éviter le trafic illégal de peau d’ours polaires, la protection canadienne de la faune fait la chasse aux braconniers de l’arctique.