8 anciens alcooliques révèlent comment ils ont vaincu leur dépendance

Shutterstock

«La vie peut apporter un éveil spirituel. La dépendance est une barrière.»

Il y a plusieurs années, la vie de Scott Kiloby tournait autour de deux choses: le travail et l’alcool. Il était avocat, et après le bureau, il buvait dans la soirée jusqu’à perdre connaissance. «Ma vie était misérable. Je ne pensais qu’à prendre plus d’alcool et j’avais la conviction que tout l’alcool du monde ne pourrait me satisfaire, nous confie Scott Kiloby. Je vis maintenant dans le moment présent. Je n’ai plus de ressentiment et de regret, ni d’inquiétude sur le futur.»

Tout en travaillant sur sa dépendance à l’alcool, il a dû surmonter ses autres obsessions: le jeu, la porno, la caféine et le sucre, entre autres.

«Pendant que je laissais tomber l’alcool, puis chacune de mes autres dépendances, une à la fois, je me suis mis à pratiquer la méditation de pleine conscience, pour mieux vivre dans le moment présent. J’ai appris à vivre l’esprit tranquille. Peu à peu, mes peurs, ma culpabilité, ma colère et ma tristesse sont tombées. Aujourd’hui, je m’émerveille de la vie. Je trouve de la joie dans les choses les plus simples: un arbre, un enfant qui rit, les nuages qui passent, une conversation avec quelqu’un que j’aime. Je ne savais pas alors que la paix et la liberté véritables se trouvaient là où je refusais de les voir: dans l’ici et le maintenant.»

Scott Kiloby vient d’ouvrir un centre de réhabilitation fondé sur la pleine conscience: le Kiloby Center for Recovery.