Trucs pratiques pour économiser sur l’essence

Croyez-le ou non, peut-on lire sur wikihow.com , l’essence s’évapore de votre réservoir et ce, plus rapidement lorsque vous êtes garé en plein soleil, peu importe la saison. Et en été, le fait de se garer à l’ombre signifie que vous aurez besoin de moins de climatisation pour refroidir votre véhicule lorsque vous y retournerez. Garez-vous donc dans un endroit ombragé et, pour minimiser encore l’évaporation, assurez-vous que le joint de votre réservoir est bien étanche.

8 / 8

ISTOCK/MILOSSTANKOVIC

Ne pas avoir une conduite agressive

Bien entendu, maintenir une vitesse constante aide à réduire la consommation. Les régulateurs de vitesse existent, mais il arrive qu’on doive s’en passer. Une bonne manière de garder une vitesse constante est de regarder loin. Ainsi, on peut anticiper et ne pas réagir à la dernière minute. Cela donne le temps de freiner graduellement. Aussi, en regardant le plus loin possible, pas besoin d’accélérer vivement à l’approche d’un retardataire ou d’une montée, on peut le faire progressivement. Dans le même ordre d’idées, en gardant une distance suffisante entre soi et le véhicule précédent, on est beaucoup moins porté à accélérer puis freiner, et cela vaut pour tout voyage en voiture.

Encore faut-il que cette vitesse soit appropriée ! À 100 km/h sur une autoroute, une voiture consomme 20% moins d’essence que lorsqu’elle roule à 120. Car il est notoire que plus une voiture roule vite, plus elle doit produire d’énergie pour contrer la résistance à l’air.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!