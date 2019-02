Vivre sainement

24 idées de génie pour vivre sainement sans vous ruiner

Ne vous privez pas de manger santé ni de faire de l’exercice régulièrement parce que vous pensez que cela vous coûterait trop cher. Utilisez ces trucs pour améliorer votre santé sans plomber votre budget.

1 / 24 casanisa / Shutterstock Achetez des produits de saison Des fraises en janvier? Des pommes en juin? Des tomates en décembre? Il peut être coûteux d’acheter des légumes frais tout au long de l’année, alors faites en sorte que votre consommation de fruits et légumes soit moins contraignante pour votre portefeuille et recherchez des signes indiquant que tel ou tel fruits et légumes sont de saison dans votre coin et/ou qu’il est local. «Acheter ce qu’il y a de mieux en saison est non seulement moins cher, mais les fruits et légumes que vous trouverez auront meilleur goût et contiendront plus d’éléments nutritifs», explique la nutritionniste Megan Casper. Voici un autre conseil pour économiser : «Rendez-vous dans votre marché fermier local en fin de journée ; les producteurs ont tendance à réduire les prix pour ne pas avoir à ramener de denrées périssables.»

2 / 24 KucherAV / Shutterstock Essayez différentes coupes de viande Lorsque vous achetez de la viande, essayez de choisir des coupes moins chères, comme les cuisses de poulet au lieu des poitrines ou le rôti de bœuf au lieu de la surlonge. «Les coupes de viande moins chères, comme l’épaule ou la palette de porc sont parfois un peu plus dures, mais peuvent devenir parfaites et juteuses si elles sont cuites lentement», dit Megan Casper. Les coupes maigres vous donnent plus de viande pour chaque dollar que celles qui sont enveloppées d’une couche de gras qui sera coupée ou cuite. Lire également : Les protéines pour maigrir et maintenir un poids santé