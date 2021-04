Acheter des pneus d’auto: 9 trucs et conseils

9 / 9

Proxima Studio/Shutterstock

Comment prolonger la durée de vie de vos nouveaux pneus?

Après l’achat, on suggère pour augmenter la durabilité des pneus neufs d’être très prudent durant le premier 300 à 400 kilomètres de route. Évitez les freinages et les départs secs ou brusques.

On conseille également de faire permuter les pneus avant et arrière aux 5000 kilomètres afin de répartir l’usure correctement. «Il est conseillé de faire permuter vos pneus le plus souvent possible pour aller chercher de meilleures usures et c’est malheureusement ce qui est négligé sur 95% des véhicules. En magasin, on se fie au visuel du pneu pour l’installer au bon endroit et non seulement effectuer une rotation avant-arrière», témoigne Frédéric Ouellet.

